ABD’nin gümrük vergilerine, AB’den sert tepki

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FEDERAL Almanya hükümeti olası gümrük vergilerinin ekonomik etkileri konusunda endişelerini dile getirdi. Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, vergilerin ihracata dayalı Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirterek, AB ve Almanya’nın bu durumun önüne geçmek için çalıştığını ifade etti. Sözcü, “Bu senaryo, Trump’ın ilk başkanlık döneminden tanıdık. O dönemde de AB’ye karşı çelik ve alüminyum vergileri uygulanmış, AB ise kot pantolon, viski, motosiklet ve fıstık ezmesi gibi ürünlere uyguladığı vergiyle karşılık vermişti” dedi. Ancak daha sonra AB ile ABD arasında anlaşma sağlandığını ve vergilerin askıya alındığını hatırlattı.

AB Komisyonu, Trump’ın açıkladığı vergilerin ‘hukuka aykırı’ ve ‘ekonomik açıdan sakıncalı’ olduğunu belirterek, AB’nin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını duyurdu. Almanya ise olası vergilerin ihracata dayalı ekonomisine ciddi darbe vuracağı uyarısında bulundu.

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‘HİÇBİR GEREKÇESİ YOK’

AB Ticaret Politikasından Sorumlu Komisyon, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni vergileri için hiçbir gerekçe bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, “AB, Avrupalı şirketlerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlere karşı korumak için harekete geçecek. Bu vergiler, ABD vatandaşlarını vergilendirmek, şirketlerin maliyetlerini artırmak ve enflasyonu körüklemek anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da olası gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerinde ‘devasa’ bir belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. De Guindos, İspanyol TVE kanalına yaptığı açıklamada, “Bir ticaret savaşından kaçınmak çok önemli. Vergiler, küresel ekonomik büyümeyi temelden etkileyebilecek bir ‘arz şoku’ yaratabilir” dedi. AB’nin tepkisinde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan de Guindos, “Bazen ilk açıklamalar uygulamaya geçmiyor. Bu nedenle akıllıca ve ölçülü hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.