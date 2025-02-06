ABD’nin ek gümrük vergileri Alman ekonomisini de vuracak

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ALMANYA Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yaptığı bir simülasyona göre, ABD’nin Meksika ve Kanada’dan ithalata uygulamayı planladığı yüzde 25’lik ek gümrük vergileri hayata geçirilirse, Alman ekonomisinin 2026’daki büyüme oranı yaklaşık yüzde 0.4 oranında düşecek. IW’nin hesaplamalarına göre, ABD’nin bu ek vergi planları 2026 yılında AB’nin ekonomik büyümesini de yüzde 0.3 oranında azaltacak. Küresel düzeyde ise büyüme kaybı yüzde 0.4’e ulaşacak. Alman ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında bu politikalar nedeniyle uğrayacağı toplam zarar ise yaklaşık 25 milyar Euro olacak.

‘EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENECEK’

IW’nin raporuna göre Almanya, bu gümrük vergilerinden doğrudan etkilenmese de dolaylı olarak ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. IW raporunda, “Her ne kadar bazı Alman ihracatçıları, Kanada, Meksika veya Çin’den yapılan ve yeni vergilerden etkilenen ABD ithalatının yerini alarak kısa vadede kazanç sağlayabilse de, genel ekonomik etki olumsuz olacak” denildi.

ÇİN DE ÖNLEM ALACAĞINI DUYURDU

Almanya’nın bu üç ülkeye gönderdiği ara malların, ABD pazarına yönelik ürünlerde kullanılmasının, ekonomideki etkilenmenin gerekçesi olduğu belirtildi. Gümrük vergilerinin getirdiği ticaret gerilimi, bu ülkelerin büyüme hızını da düşürerek Alman ürünlerine olan talebi azaltabilir. Küresel ticaret çatışmalarının, ekonomik belirsizliği artırarak dünya genelindeki yatırımları da olumsuz etkilemesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalat için yüzde 25, Çin’den yapılan ithalat için ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararlar almıştı. Ancak, özellikle sınır güvenliği konusundaki tavizlerin ardından bu ek vergiler Meksika ve Kanada için en az 30 gün ertelendi. Çin ile ise benzer bir anlaşma sağlanamadı. Çin yönetimi, ABD’ye misilleme olarak karşı gümrük vergileri ve Amerikan şirketlerine yönelik önlemler alacağını duyurdu.