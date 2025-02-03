AB’den vergi tepkisi: ‘Tüm taraflar için incitici’

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Komisyon’dan yapılan açıklamada, Trump’ın hamlesi ‘tüm taraflar için incitici’ olarak nitelendirildi. Açıklamada, “AB, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin ‘cezalandırıcı’ gümrük vergilerinin dünya ticareti üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu. Scholz, “Küresel mal ve ürün alışverişinin hepimiz için refah sağlayan büyük bir başarı öyküsü olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu mal ve hizmet alışverişini gelecekte de mümkün kılmamız önemlidir” dedi. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’ni de gümrük vergileriyle tehdit etmişti.