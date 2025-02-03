×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

AB’den vergi tepkisi: ‘Tüm taraflar için incitici’

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Donald Trump#Olaf Scholz
AB’den vergi tepkisi: ‘Tüm taraflar için incitici’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:37

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı gümrük vergisi kararnamesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Komisyon’dan yapılan açıklamada, Trump’ın hamlesi ‘tüm taraflar için incitici’ olarak nitelendirildi. Açıklamada, “AB, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin ‘cezalandırıcı’ gümrük vergilerinin dünya ticareti üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu. Scholz, “Küresel mal ve ürün alışverişinin hepimiz için refah sağlayan büyük bir başarı öyküsü olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu mal ve hizmet alışverişini gelecekte de mümkün kılmamız önemlidir” dedi. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’ni de gümrük vergileriyle tehdit etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Donald Trump#Olaf Scholz

BAKMADAN GEÇME!