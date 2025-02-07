AB’den Trump’a 'UCM’ tepkisi

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COSTA, UCM Başkanı Tomoko Akane ile Brüksel’de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. UCM’nin “dünyanın en korkunç suçlarının” mağdurlarına adaleti ulaştırmada önemli rol oynadığını belirten Costa, “Bağımsızlık ve tarafsızlık, Mahkemenin çalışmalarının önemli özellikleridir” ifadesini kullandı. AB’nin dokunulmazlığı sona erdirme ve uluslararası hukukun tüm ihlalleri için hesap verebilirliği sağlama konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Costa, “UCM’ye yaptırım uygulanması, mahkemenin bağımsızlığını tehdit eder ve uluslararası ceza adalet sistemini bir bütün olarak zayıflatır” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN UCM’YE YAPTIRIM KARARI

UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze Şeridi’nde İsrail’in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM’ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.