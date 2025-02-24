AB’den tebrik yağdı

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Costa, “Avrupa’yı daha güçlü, daha müreffeh ve daha özerk kılmak için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bunlar zorlu zamanlar olabilir ancak geçmişte olduğu gibi AB’nin bu süreçten de güçlenerek çıkacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yeni Alman hükümetiyle “yakın işbirliği” kurmayı umduğunu dile getirdi.

Kallas, “Alman halkı seçimini yaptı. Umarım hükümet mümkün olduğunca hızlı kurulur çünkü Avrupa düzeyinde de ulusal hükümetlerin varlığını gerektiren kararlara gerçekten devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Almanya’da dün düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

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‘AVRUPA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’daki genel seçimde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz’i tebrik etti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Merz ile telefonda görüştüğünü ve kendisini zaferinden dolayı kutladığını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüştüğünü ve dostane dileklerini ilettiğini kaydeden Macron, “Fransa ve Almanya için birlikte büyük işler yapmaya ve güçlü ve egemen bir Avrupa için çalışmaya hiç olmadığı kadar kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Macron, “bu belirsizlik döneminde” Avrupa kıtasının ve dünyanın karşı karşıya olduğu “büyük zorlukları” göğüslemek için Almanya ile birlik içinde olduklarını vurguladı.