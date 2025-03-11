AB’den sığınmacılar için ‘ortak kural’

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AB Komisyonundan, ‘Ortak Avrupa İade Sistemi’ adı verilen, AB ülkelerinde bulunan ancak sığınma başvurusu reddedilmiş kişilerin menşe ülkelerine geri gönderilmesi için oluşturulması planlanan yeni sistemle ilgili yazılı açıklama yapıldı. AB genelinde bu kişilerin yalnızca yüzde 20’sinin geri döndürülebildiğinin ifade edildiği açıklamada, Komisyonun, Birlik genelinde daha hızlı, daha basit ve daha etkili iade prosedürlerini içeren bir yasa teklifi sunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yeni kurallar, 27 üye ülkede mevcut geri gönderme sistemi yerine tek bir prosedürü hayata geçirmeyi hedefliyor. Bir ülkede verilen iade kararı, sıfırdan bir süreç başlatmaya gerek kalmaksızın, söz konuşu kişinin geçtiği diğer üye ülkelerce de tanınacak.

ZORUNLU DÖNÜŞ OLACAK

AB’de yasa dışı olarak kalan bir kişi iş birliği yapmadığında, başka bir üye ülkeye kaçtığında ya da gönüllü geri dönüş için verilen son tarihte AB’den ayrılmadığında veya bir güvenlik riski oluşturduğunda geri dönüş zorunlu kılınacak. Bu süreçte gönüllü geri dönüşler hem getirilen sıkı kurallar hem de iş birliği teşvikleriyle desteklenecek. Güvenlik riski oluşturan kişiler, tespit edildikten sonra zorunlu geri gönderme, daha uzun giriş yasakları, ayrıca gözaltı gerekçeleri gibi katı kurallara tabi tutulacak.

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GERİ DÖNÜŞ MERKEZLERİ

Teklifle, tartışmalı İtalya-Arnavutluk örneğiyle uygulamaya giren üçüncü ülkelerle geri dönüş merkezi anlaşmaları da yasal zemine oturacak. AB’de yasa dışı olarak kalan ve kesin geri dönüş kararı almış olan kişiler, ikili veya AB düzeyinde imzalanan bir anlaşmaya dayanarak üçüncü bir ülkeye geri gönderilebilecek. Böyle bir anlaşma, geri göndermeme ilkesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak, uluslararası insan hakları standartlarına ve ilkelerine saygı gösteren bir üçüncü ülke ile yapılabilecek. Anlaşma, refakatsiz çocukları ve çocuklu aileleri kapsamayacak.

Ayrıca geri dönüş kararı ile dönüş arasındaki boşluğu kapatmak için geri dönüş kararının sistematik olarak geri kabul talebiyle takip edilmesini sağlama amacıyla ortak bir prosedür oluşturulacak. Teklif, AP ve AB Konseyinin onayından sonra yasalaşacak.



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ARNAVUTLUK’TAKİ TARTIŞMALI MERKEZLER

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Kasım 2023’te Roma’da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz’de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin Arnavutluk’a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyordu. Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma olma özelliğini taşıyordu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk’taki bu merkezler, Ekim 2024’te faaliyete alınmıştı. İnsan hakları kuruluşları ise bu örneğin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in teklifiyle yasalaşması halinde temel hak ihlalleri açısından ciddi riskler doğacağını belirtmişti.