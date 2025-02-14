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AB’den ‘misilleme’ uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#TRUMP#Misilleme
AB’den ‘misilleme’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 16:14

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin diğer ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulaması halinde buna derhal karşılık verileceğini bildirdi.

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AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün imzaladığı ve ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planını içeren karar hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, AB’nin Trump’ın önerdiği karşılıklı tarifeler içeren ticaret politikasını yanlış yönde atılmış bir adım olarak gördüğü kaydedildi. AB’nin dünyadaki en düşük tarifelerden bazılarını uyguladığı ve ABD’nin ihracatına yönelik tarifeleri artırmak için gerekçe görmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Tarifeler, vergilerdir. ABD, tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyuyor, işletmeler için maliyetleri artırıyor, büyümeyi engelliyor ve enflasyonu körüklüyor. Tarifeler, ekonomik belirsizliği artırıyor ve küresel piyasaların verimliliğini ve bütünleşmesini bozuyor” değerlendirmesi yapıldı.

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AB SERT TEPKİ VERECEKTİR
Açıklamada, dünya ticaretinin öngörülebilir ve şeffaf kurallarla birlikte düşük tarifelerle canlandığı anımsatılarak, ABD’nin son dönemde buna zarar verdiğine dikkat çekildi. “AB, serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı derhal ve sert tepki verecektir” ifadesinin yer aldığı açıklamada, Avrupa’daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin haksız tarife önlemlerinden korunacağının altı çizildi.​​​​​​

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#ALMANYA#TRUMP#Misilleme

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