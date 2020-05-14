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Avrupa
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

AB’den Avusturya’ya aile yardımı davası

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AB’den Avusturya’ya aile yardımı davası
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AB Komisyonu, Avusturya’da çalışan AB vatandaşlarının aldıkları aile yardımlarına kısıtlamalar getirilmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’nda dava açılacağını açıkladı.

AÇIKLAMADA, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Avusturya’da çalışan, sosyal güvenliğe ve vergi sistemine katkıda bulunan birçok AB vatandaşının, çocukları başka bir ülkede yaşadıkları için daha az yardım aldığı anımsatıldı. Ülkede uygulanan endeksleme mekanizmasının, işçilerin serbest dolaşımı ve sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ile ilgili AB kurallarına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Avusturya’nın diğer birlik vatandaşlarına eşit muamelede bulunması gerektiği belirtildi. Avusturya’da yürürlüğe giren uygulamayla, çalışanların aldıkları çocuk yardımları, çocukların ikamet ettikleri ülkelere göre yeniden düzenlenmişti.

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