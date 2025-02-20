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AB’den Almanya’ya ‘çip’ desteği

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#Almanya#Çip #AVRUPADAN HABERLER
AB’den Almanya’ya ‘çip’ desteği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 14:31

Avrupa Birliği (AB), Almanya’nın çip üreticisi Infineon şirketine fabrika kurulumu için 920 milyon Euro kaynak sağlamasına onay verdi.

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AB Komisyonu, Almanya’nın, Infineon şirketinin Dresden’de yeni çip üretim tesisi inşasını desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu. Açıklamada, önlem sonucunda Infineon’un çok çeşitli türde çipler üretmeye yönelik projesini tamamlayacağı, yeni üretim tesisinin AB’nin çip üretim kapasitesini geliştireceği ve tedarik zincirini kuvvetlendireceği kaydedildi. Fabrikanın tam kapasite üretime 2031 yılında geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, firmanın 3.5 milyar Euro tutarındaki yatırımını desteklemek için 920 milyon Euro hibe verileceği bildirildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu’nun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB’den Almanya’ya ‘çip’ desteği

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#Almanya#Çip#AVRUPADAN HABERLER

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