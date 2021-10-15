AB’de otomobil satışları eylülde sert düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Resmen duyuruldu Başvurular e-DevlettenResmen duyuruldu! Başvurular e-Devlet'ten#E-Devlet
2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... Aslan payını eğitime ayırıyoruz2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi... 'Aslan payını eğitime ayırıyoruz'#Fuat Oktay
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
Ortalığı birbirine kattı Dehşet anları... Her yerde aranıyorOrtalığı birbirine kattı! Dehşet anları... Her yerde aranıyor#İstanbul
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Türkiyeyi bekleyen tehlike ‘20-30 milyonu bulacak...’Türkiye'yi bekleyen tehlike! ‘20-30 milyonu bulacak...’#Göç
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ünlü müzisyen şoförüyle evlendi: Elmacık kemikleriniz ne güzelÜnlü müzisyen şoförüyle evlendi: 'Elmacık kemikleriniz ne güzel!'#Roger Waters
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
HABERLERAvrupa Haberleri

AB’de otomobil satışları eylülde sert düştü

#AB#Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)#Otomobil Satışları
AB’de otomobil satışları eylülde sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.1 azalarak 718 bin 598 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Eylül 2020’de 934 bin 39 olarak gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

AB ülkelerinde otomobil satışları ağustos ayında yüzde 19,1 gerileyerek 622 bin 993 adet olmuştu. AB ülkeleri arasında otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya’da yüzde 32.7, Almanya’da yüzde 25.7, Fransa’da yüzde 20.5 ve İspanya’da yüzde 15.7 geriledi. AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 196 bin 972, Fransa’da 133 bin 830, İtalya’da 105 bin 175 ve İspanya’da 59 bin 641 yeni otomobil tescil edildi.
Öte yandan, AB’de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Eylül 2021’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.6 artarak 7 milyon 526 bin 613’e yükseldi. Üreticilere göre, eylül ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışını 156 bin 228 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 148 bin 283 otomobil sattı. Renault Grubu ise 86 bin 159 yeni otomobille 3’üncü sırada yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)#Otomobil Satışları

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!