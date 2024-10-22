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‘AB’de bürokrasiyi azaltmamız şart’

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#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER
‘AB’de bürokrasiyi azaltmamız şart’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 16:36

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarını, Alman ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirerek, resesyona doğru ilerleyen ülke ekonomisinin büyümesini artırmak için bürokrasiyi azaltma ve sanayiyle birlikte çalışma sözü verdi.

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SCHOLZ, Almanya İşverenler Federasyonu’nun Berlin’de düzenlediği ‘İşverenler Günü’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB regülasyonlarını Alman ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdi. AB’nin aşırı regülasyonlarıyla bürokraside ‘hayret verici’ uygulamalar ortaya çıkardığını anlatan Scholz, “AB’de bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor” dedi. Alman ekonomisinin jeopolitik çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirten Scholz, işverenlere ekonomiyi bürokrasiden kurtarma sözünü verdi. Olaf Scholz, “Enflasyondan, artan faiz oranlarından, jeopolitik çatışmalardan ve gergin tedarik zincirlerinden, sanayileşmiş ve ihracat odaklı bir ülke olarak diğerlerinden daha fazla etkilendik” diye konuştu.

‘ORTADAN KALDIRILACAK’
Scholz, şirketleri tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre koruma standartlarına uymaya zorlayan Avrupa’nın yeni Tedarik Zinciri Yasası’na atıfta bulunarak, “Bunu söyledik, ortadan kaldırılacak” ifadesini kullandı. Hükümet olarak ekonominin büyümesini sağlamak için bürokrasiyi azaltmak, yatırımları artırmak ve rekabetçi enerji fiyatı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Scholz, daha fazla büyümeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Scholz, ülkenin daha fazla vasıflı işçiye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

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#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER

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