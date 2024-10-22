‘AB’de bürokrasiyi azaltmamız şart’

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SCHOLZ, Almanya İşverenler Federasyonu’nun Berlin’de düzenlediği ‘İşverenler Günü’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB regülasyonlarını Alman ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdi. AB’nin aşırı regülasyonlarıyla bürokraside ‘hayret verici’ uygulamalar ortaya çıkardığını anlatan Scholz, “AB’de bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor” dedi. Alman ekonomisinin jeopolitik çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirten Scholz, işverenlere ekonomiyi bürokrasiden kurtarma sözünü verdi. Olaf Scholz, “Enflasyondan, artan faiz oranlarından, jeopolitik çatışmalardan ve gergin tedarik zincirlerinden, sanayileşmiş ve ihracat odaklı bir ülke olarak diğerlerinden daha fazla etkilendik” diye konuştu.

‘ORTADAN KALDIRILACAK’

Scholz, şirketleri tedarik zincirlerinde insan hakları ve çevre koruma standartlarına uymaya zorlayan Avrupa’nın yeni Tedarik Zinciri Yasası’na atıfta bulunarak, “Bunu söyledik, ortadan kaldırılacak” ifadesini kullandı. Hükümet olarak ekonominin büyümesini sağlamak için bürokrasiyi azaltmak, yatırımları artırmak ve rekabetçi enerji fiyatı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Scholz, daha fazla büyümeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Scholz, ülkenin daha fazla vasıflı işçiye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.