AB’de aşı kavgası

AVRUPA Birliği’nin aşı kampanyasıyla korona salgınından bir an önce çıkma politikası tehlikeye girdi. Önce Pfizer şirketi aşıda üretim zorluğu nedeniyle aşıları gecikmeli gönderebileceğini açıkladı. Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri, umutlarını İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca’ya bağladı. Cuma günü EMA’nın AstraZeneca aşısına onayı ve hemen ardından aşıların sözleşmede olduğu gibi hızla gönderilmesi bekleniyordu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu yaza kadar Avrupa’da nüfusun yüzde 70’ine aşı imkânı sunacakları sözü verdi. Ancak AstraZeneca’nın sözleşmede yer alan ilk etapta 80 milyon doz aşıdan sadece 31 milyon doz gönderebileceğini açıklaması, AB ülkelerini ayağa kaldırdı. Şirket buna gerekçe olarak üretimde yaşanan zorluğu gösterdi. AB’nin bu yaza kadar sürü bağışıklığı hedefi bu açıklamayla tehlikeye girdi. İHRACAT YASAĞI TEHDİDİ

Almanya, AstraZeneca’dan sözleşmeye uymasını talep etti. Alman Hıristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) Avrupa Parlamentosu milletvekili Peter Liese, aksi takdirde şirkete ihracat yasağını gündeme getirdi. AstraZeneca, AB ülkelerine vadettiği aşı miktarını yarıdan fazla düşürürken, İngiltere’ye eksiksiz olarak aşı nakliyatı yapması öfkeyi daha da artırdı. Almanya’nın Dessau kentinde üretilen aşıların Almanya’ya verilmeyip İngiltere’ye göndermesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, şubat ayında AstraZeneca’dan 3 milyon doz aşı beklediklerini söyledi. ETKİSİ DÜŞÜK MÜ?

Tam bu tartışmaların ortasında AstraZeneca aşısının 65 yaş üzeri insanlar üzerindeki etkisinin yüzde 8 gibi çok düşük olduğu ve EMA’nın bu aşıya 65 yaş altı için onay vereceği haberleri yayıldı. Alman Bild ve Handelsblatt gazeteleri AB çevrelerine dayanarak verdikleri haberde, AstraZeneca aşısının 65 yaş üzeri insanlarda etkisinin çok düşük olduğunu yazdı. Şirket haberleri yalanladı. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, spekülasyonlara katılmak istemediğini, EMA’nın kararını bekleyeceklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Spahn bu aşının hangi yaş grubuna yapılacağı sorusuna deneylerden elde edilen verilerin bilimsel değerlendirilmesi doğrultusunda gelecek hafta karar vereceklerini söyledi.