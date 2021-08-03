AB’de 35 milyon kişi tatil yapamıyor!

38 Avrupa ülkesinde toplam 45 milyon üyesi bulunan EGB tarafından yapılan araştırma, AB İstatistik Dairesi verilerine dayanıyor. Esther Lynch, birçok kadrolu çalışanın aileleriyle rahatlıkla tatil yapabildiklerini ifade ederken, dar gelirlilerin, aldıkları düşük ücret nedeniyle tatillerini evlerinde geçirmek zorunda olduklarını söyledi. Lynch, “Bu fark, Avrupa’daki ekonomik büyümenin getirdiği avantajların adil dağıtılamadığını gösteriyor” dedi. ALMANYA’DA YÜZDE 41.1

Araştırmaya göre 16 yaş üstü AB ülkesi vatandaşlarının yüzde 28’i, tatilde 1 hafta seyahat yapacak gelire sahip değil. Ülkelerindeki kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın yüzde 60’ından daha az kazananlar veya emeklilerde oranın ise yüzde 60’ya yakın olduğu kaydedildi. Bu durumdan en çok etkilenen ülke ise Yunanistan oldu. Yunanistan’da fakirlik sınırında yaşayanların yüzde 88.9’u tatilde seyahat yapamadıklarını açıkladı. Ardından ise yüzde 86.8 ile Romanya ve yüzde 79.2 ile Kıbrıs geldi. Almanya’da ise 4.3 milyon insan tatile çıkamadığını belirtirken oranın yüzde 41.1 olduğu belirtildi.