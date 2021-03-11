ABD’den yeni yaptırımlar mı geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komisyonu’nda konuştu. Almanya’nın Rusya ile gerçekleştirdiği ‘Kuzey Akımı 2’ projesine kesinlikle karşı olduklarını belirten Blinken, “Karşı olmaya da devam edeceğiz” dedi. ‘Kuzey Akımı 2’nin, AB’nin enerji güvenliği prensiplerine aykırı olduğunu belirten Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın projede çalışan kişi ve şirketlere yönelik yeni yaptırım imkânlarının değerlendirdiğini açıkladı. Komisyondaki en kıdemli Cumhuriyetçiler’den olan Michael McCaul ise Biden hükümetine çağrı yaprak, boru hattının durdurulmasını ve sert yaptırımlar uygulanmasını istedi. McCaul, aksi halde bunun Putin’in zaferi olacağı anlamına geleceğini kaydetti. ABD, doğal gaz boru hattının Almanya’nın Rusya’ya bağımlılığını artıracağını gerekçe göstererek projeye baştan beri karşı çıkıyor. Boru hattının ise yaklaşık yüzde 95’lik bölümünün tamamlandığı bildirildi.