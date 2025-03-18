ABD’den Özgürlük Heykeli’ni geri istedi

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Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Raphael Glucksmann, ABD’nin Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Özgürlük Heykeli’ni geri vermesi gerektiğini belirtti. Glucksmann, “Özgürlük Heykeli’ni bize geri verin. Size hediye etmiştik. Fakat görünüşe göre ona değer vermiyorsunuz. Bu yüzden o bizimle burada mutlu olacak” dedi. Glucksmann’ın açıklamasına, Beyaz Saray’dan yanıt geldi. ABD Başkanı Trump’ın Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “Fransa şu anda Almanca konuşmuyorsa, bu sadece Amerika sayesindedir” ifadesini kullandı. Leavitt, Fransa’nın, ABD’ye müteşekkir olması gerektiğini de söyledi. Fransa, 1884’te iki ülke arasındaki ittifakı anmak için ABD’ye Özgürlük Heykeli’ni hediye etti. Heykel söküldü ve Fransız Donanması gemisi Isere ile nakledildi. Tüm yapının inşası 1886’da tamamlandı. New York’taki heykel, o zamandan bu yana özgürlüğün ve ABD’nin simgesi haline geldi.