ABD’den Almanya’ya bir eleştiri daha...

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“Alman savunmasının tamamı Amerikan vergi mükellefi tarafından finanse ediliyor” diyen Vance, Almanya’da birinin yalnızca ‘sert bir tweet attığı için hapse atılmasını’ Amerikan halkının kabul etmeyeceğini söyledi. Washington’daki bir etkinlikte konuşan Vance, “Tabii ki Avrupa ile önemli ittifaklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak bu ilişkilerin gücü, toplumlarımızı doğru yönde yönlendirmemize bağlı” ” dedi. Vance’in sert eleştirileri ve NATO müttefiklerinden daha fazla savunma harcaması talep etmesi, Avrupa’da ABD’nin askeri desteğine olan bağımlılığa dair kaygıları artırıyor. Özellikle ABD’nin nükleer caydırıcılığı ve geleneksel askerî desteği, Avrupa’nın savunmasında hayati önem taşıyor.

İKİ ÜLKENİN YAKLAŞIMI FARKLI

ABD ve Almanya arasında düşünce özgürlüğü konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor. ABD Anayasası, geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü garantisi verirken, Almanya’da bu özgürlük daha dar bir çerçevede uygulanıyor. Bunun temelinde, aşırılık ve nefret söylemini engelleme çabaları yer alıyor. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı ise Vance’in Almanya’daki nefret söylemi ve tehditlere karşı alınan önlemleri eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Bireylerin ifade özgürlüğü, yorumların ya da paylaşımların başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği noktada sona erer” ifadelerini kullandı.

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AVRUPA’DA 78 BİN ABD ASKERİ VAR

Avrupa’da şu anda yaklaşık 78 bin ABD askeri bulunuyor ve bunun 37 bini Almanya’da konuşlanmış durumda. Donald Trump döneminden itibaren ABD’nin Avrupa’daki asker sayısını azaltabileceğine dair endişeler artmış olsa da Trump bu konuda somut bir adım atmamıştı. Münih’te yaptığı konuşmada Vance, Avrupa’daki müttefiklerini düşünce özgürlüğünü kısıtlamak ve demokratik değerleri göz ardı etmekle suçlamıştı. Almanya’daki aşırı sağcı AfD’yle ilgili tartışmalara da atıfta bulunan Vance, Avrupa’nın güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. Vance’nin Münih Güvenlik Zirvesindeki açıklamaları Avrupa’daki partnerler arasında ciddi rahatsızlık yaratmıştı.