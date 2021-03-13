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Avrupa
Haber Giriş: 13.03.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

ABD'de trans sporculara yasak

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ABD'de trans sporculara yasak

Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi eyaleti, çok konuşulacak bir karara imza attı. Vali, trans bireylerin kadın sporcularla yarışamayacağını açıkladı.

Mississippi'nin cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, kararı kamuoyu önünde imzaladı. Reeves, kadın sporcuların haksızlığa uğramaması için bu adımı attıklarını söyledi.

ABDde trans sporculara yasak
Mississippi, ülkede trans bireylerin kadın sporcularla yarışmasını yasaklayan ilk eyalet oldu. Yeni yasa, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Karara itiraz hakkı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 eyalette daha benzer kararların alınması gündemde.

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