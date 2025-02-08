ABD yaptırımlarına karşı AB Blokaj Yasası

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UCM’den yapılan yazılı açıklamada, Mahkeme Başkanı Yargıç Tomoko Akane’nin, Birinci Başkan Yardımcısı Yargıç Rosario Salvatore Aitala ve Yazman Osvaldo Zavala Giler ile AB yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel’de bulunduğu belirtildi. UCM heyetinin AB Konseyi Başkanı António Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldiği bilgisi verilen açıklamada, UCM’nin varlığını sürdürebilmesi için AB Blokaj Yasası’nın en önemli araçlardan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Akane’nin, AB Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesi Çalışma Grubu’na (COJUR-ICC) yönelik yaptığı konuşmada, “Mahkeme ve AB, hukukun üstünlüğü ve uluslararası suç mağdurları için adalet gibi ortak değerleri paylaşıyor. Mahkemeyi korumak için şimdi harekete geçmelisiniz” dediği aktarıldı.

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ABD’YE SERT TEPKİ

UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane de yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin yaptırım kararına ilişkin, “Milyonlarca masum mağduru adaletten ve umuttan mahrum bırakmayı amaçlayan bu kararı derin üzüntüyle karşılıyorum. Dünya savaşları, Holokost, soykırımlar ve zulümlerin mirasını temsil eden UCM, bugün dünyanın dört bir yanındaki davalarda Roma Statüsü’ne sıkı sıkıya bağlı kalarak görevini sürdürüyor” dedi. UCM’nin, personelinin yanında sağlam bir şekilde durduğunu vurgulayan Akane, 125 üye ülkeye, sivil topluma ve tüm dünya uluslarına, mahkemeyi savunma çağrısı yaptı.

AB BLOKAJ YASI

Blokaj Yasası, AB vatandaşı kişiler ve AB’de tescilli şirketlerin üçüncü ülkelerden gelen tek taraflı yaptırımlara karşı korunmasını sağlayan bir düzenleme olarak biliniyor. 1996 tarihli yasaya göre AB, üçüncü ülkelerin yasalarının sınır ötesi uygulanmasını tanımadığı ve bunu uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kendi şirketleri ve vatandaşlarına karşı uygulamayacağını ifade ediyor. Bu çerçevede, Hollanda’nın Lahey kentinde kurulu UCM’ye ve AB vatandaşı olan mahkeme çalışanlarına yönelik ABD yaptırımlarının AB ülkeleri tarafından uygulanmaması gündeme gelebiliyor.

Blokaj Yasası ayrıca, AB vatandaşı kişiler ve kurumlara karşı yabancı mahkeme kararlarının AB içindeki etkisini geçersiz kılıyor ve AB dışındaki yasaların uygulanmasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesine olanak tanıyor. ABD’nin Küba, İran ve Libya’ya yönelik tedbirlerine karşı AB vatandaşlarının yasal uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri Blokaj Yasası kapsamında korunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararından dolayı 6 Şubat’ta UCM’ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.