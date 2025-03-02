ABD Rusya’ya teslim olmamalı

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Belçika’nın başkenti Brüksel’deki ABD Büyükelçiliği’nin önünde toplanan protestocular, Trump karşıtı gösteri düzenledi. Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık, “Trump, Putin’e hizmet ediyor”, “Ukrayna satılık değildir” ve “Düşmanınızın söylemini benimseyerek bir anlaşma yapamazsınız” yazılı pankartlar taşıdı. Beyaz Saray’da Trump ile tartışan Zelenski’ye desteğini vurgulayan göstericiler, ABD’nin “demokrasinin ve Ukrayna’nın yanında olmasını” talep etti. Gösteride dağıtılan bildiride Trump’ın politikaları eleştirilerek, “Trump, ABD’yi insanların önemli bulunmadığı ve gerçeklerin var olmadığı, hakikatin propagandanın altına gömüldüğü Rusya’nın bir versiyonuna dönüştürmeye çalışıyor” görüşüne yer verildi.

Ukrayna’da sağlanacak barış anlaşmasının güvenlik garantilerini içermesi gerektiği vurgulanan bildiride, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e verilen her taviz, sadece Ukrayna’ya karşı değil tüm demokratik dünyaya karşı daha fazla saldırganlığı cesaretlendirmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. Bildiride, “ABD, Rusya’ya teslim olmamalıdır. Kalıcı barış işgalin kaldırılmasıyla başlar, teröristlere taviz vermekle değil” ifadeleri kullanıldı.Trump ile Zelenski arasında 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Başkan Trump, Oval Ofis’teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Zelenski de Fox News’a verdiği mülakatta Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.