‘ABD olmadan zayıf ve güçsüzüz’

Der Tagesspiegel gazetesine konuşan Röttgen, ABD’nin taktiksel gerekçelerle Afganistan’dan çıktığına inandığını ifade etti: “Bunun, gerçekte, Amerikan dış politikasının yeniden düzenlenmesi değil, çekilme için taktiksel bir gerekçe olduğuna inanıyorum. Ancak gerçek şu ki, yönetimin öncelikleri değişiyor ve bununla birlikte ABD’nin rolü de değişiyor. Bunun bizim için sonuçları ortada, çünkü gördük ki, ABD’nin desteği olmadan Avrupalılar olarak zayıf ve güçsüzüz. ABD uzun zamandan bu yana demokrasi ihraç etmekten vazgeçti. Bunun tehlikeli sonuçları ortaya çıkıyor. Şu andan itibaren sadece temel Amerikan çıkarlarıyla ilgili olacak formülasyon güvensizlik yaratıyor. Küresel düzenin hâlâ temel bir Amerikan çıkarı olup olmadığı sorusunu akla getiriyor.”

‘ALMANYA KARAR VERMELİ’

“ABD’nin yeni tutumu, Almanya ve Avrupa için bir varoluşsal sorun yaratıyor. Yani, çıkarlarımız söz konusu olduğunda nasıl bir rol oynamak istiyoruz? Çıkarlarımızı ve değerlerimizi ancak ABD onlarla ilgilenip bizi desteklediğinde mi yoksa ABD bizimle aynı fikirde olmasa bile tek başımıza savunabiliriz miyiz? Bu kesinlikle Avrupa için varoluşsal sorunudur. Almanya, eski ve henüz kurulmamış yeni dünya düzeni arasında nerede olmak istediğine karar vermek zorunda. Buna şimdi karar verilmesi gerekiyor. Kendimizi savunmak için irade ve yeteneğe sahip olduğumuzu savunuyorum.”