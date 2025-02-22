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ABD hükümetine daha fazla baskı yapılmalı

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#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
ABD hükümetine daha fazla baskı yapılmalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 11:14

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakereleri konusunda da ABD hükümetine daha fazla baskı yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

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Baerbock, Potsdam şehrinde düzenlenen bir seçim kampanyası etkinliğinde konuştu. ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna müzakerelerine değinen Baerbock, “Amerikalılar üzerindeki baskıyı arttırarak, artık Avrupa’nın liberal demokrasilerinin yanında yer almazlarsa kaybedecekleri çok şey olduğunu anlamalarını istiyoruz” dedi. Baerbock, Ukrayna görüşmeleri konusunda şantaja karşı uyarıda bulunarak, “Sözde bir barış, barış değil, şantaj ya da teslimiyet olan bir barış, barış değil, tam tersidir, daha fazla savaş ve şiddet için daha fazla hazırlık anlamı taşır” diye konuştu. Ukrayna’yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyeceklerini belirten Baerbock, “Hiç kimse Ukraynalıların ya da biz Avrupalılar olmadan savaşa ya da barışa karar veremez. Bu Almanya’nın net bir tutumudur” ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

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