ABD füzelerine SPD’den onay

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Parti içinde karşı çıkanlar olsa da geçen ay Washington’da katıldığı NATO Zirvesi’nde “Rusya’nın Avrupa topraklarını tehdit edecek yoğun bir silahlanma politikası izlediğini biliyoruz. Almanya’nın kendisini korumak için caydırıcı bir sisteme ihtiyacı var. Bunun için de hassas silahlar gerekli” diyen Başbakan Olaf Scholz’un yanında yer alan SPD Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK), planlanan şekilde Tomahawk füzelerinin Almanya’da konuşlandırılmasına onay verdi. SPD’den yapılan açıklamada, “SPD olarak biz Almanya’da bugün dünyaya gelen hiçbir çocuğun savaş yaşamaması için sorumluluğu üstleniyoruz” görüşü vurgulanırken, bu füzelerin konuşlandırılmasının tamamen ‘caydırı amaçlı’ olduğunun altı çizildi.

‘NİYE SADECE ALMANYA?’

Koalisyon ortakları Yeşiller ve FDP’nin yanı sıra ana muhalefet CDU/CSU da tam destek verdiği için bu konuda sıkıntı yaşanmasının beklenmediği belirtildi. Ancak “Olası bir Rus saldırısına karşı güvenlik sistemimizi güçlendirmeliyiz. Ama Amerikan füzelerinin konuşlandırılması riskini de göz ardı edemeyiz. Ayrıca niye yalnız Almanya’ya?” diyerek füzelerin konuşlandırılmasına karşı çıkan SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich başta olmak üzere özellikle partideki sol kanat parlamenterlerin bu karara tepki göstermesi bekleniyor.