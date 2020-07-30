ABD, 12 bin askerini Almanya’dan çekiyor

ASKERLERİN, Avrupa’nın doğusundaki ülkelere kaydırılması bekleniliyor. Pentagon’un bu kararı, Berlin’de görev süresi tamamlanan eski Büyükelçi Richard Grenell’in önerisi üzerine aldığı belirtiliyor. ABD’nin Rusya’ya karşı caydırıcı olmak amacıyla askerlerini Avrupa’nın doğusuna kaydırması durumunda yeni tesislerin yapılması kaçınılmaz olacak ve askerler için yapılacak yeni kışlalar için milyarlarca dolar harcanacak.

