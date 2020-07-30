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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

ABD, 12 bin askerini Almanya’dan çekiyor

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ABD, 12 bin askerini Almanya’dan çekiyor
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya’daki 12 askerini çekiyor. 6 bin 400 asker ülkesine geri dönecek, geri kalan 5 bin 600 asker ise Avrupa’nın farklı ülkelerine dağıtılacak.

ASKERLERİN, Avrupa’nın doğusundaki ülkelere kaydırılması bekleniliyor. Pentagon’un bu kararı, Berlin’de görev süresi tamamlanan eski Büyükelçi Richard Grenell’in önerisi üzerine aldığı belirtiliyor. ABD’nin Rusya’ya karşı caydırıcı olmak amacıyla askerlerini Avrupa’nın doğusuna kaydırması durumunda yeni tesislerin yapılması kaçınılmaz olacak ve askerler için yapılacak yeni kışlalar için milyarlarca dolar harcanacak.

ABD, 12 bin askerini Almanya’dan çekiyor

ABD, 12 bin askerini Almanya’dan çekiyor

 

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