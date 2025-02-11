AB ‘yapay zekâ’ için harekete geçti! ‘Giga’ fabrikaları kurulacak...

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Von der Leyen, Paris’te düzenlenen Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’nde konuştu. Avrupa’yı yapay zekâ alanında öncü kıtalardan biri haline getirmek istediklerini anlatan von der Leyen, bu alanda çalışmalara hız vereceklerini belirtti. Von der Leyen, dünyanın en hızlı kamuya açık süper bilgisayarlarından bazılarının Avrupa’da bulunduğunu hatırlatarak, bu sistemleri şirket ve araştırmacıların yapay zekâ çalışmaları için de kullanımlarına sunacaklarını dile getirdi. Kurdukları yapay zekâ fabrikalarını yapay zekâ giga fabrikaları ile bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunların çok büyük veri ve bilgi işlem altyapısı ile modeller eğitebileceğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

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TOPLAMDA 200 MİLYAR EURO’LUK YATIRIM

Avrupa’da yapay zekâ alanının hem kamu hem de özel sektörden önemli miktarda finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden von der Leyen, özel sektörün 150 milyar Euro taahhüt ettiği yapay zekâ girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Von der Leyen, AB’nin ‘InvestAI’ girişimiyle yapay zekâ alanına 50 milyar Euro ek kaynak sunacağına dikkati çekerek, “Avrupa’da yapay zekâ yatırımları için toplam 200 milyar Euro seferber etmeyi hedefliyoruz” dedi.

AB Komisyonu’nun konuyla ilgili açıklamasında da yapay zekâ giga fabrikaları için 20 milyar Euro’luk yeni bir Avrupa fonu kurulacağı kaydedilmişti. AB, son dönemde yapay zekâ alanına yeni yatırımlar yaparak ABD ve Çin gibi rakiplerini yakalamaya çalışıyor.