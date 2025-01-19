‘AB üyeliği stratejik hedef’

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BERLİN’de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk STK temsilcileriyle bir araya gelen Kılıç, iki ülke arasında bir köprü görevi üstlenen ve her iki ülkenin de kalkınmasına önemli katkılarda bulunan Türk toplumunun yanında olduklarının da altını çizdi. Yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde uyum sağlamalarını desteklediklerini belirtirken, eski nesiller gibi yeni nesillerin de Türkiye ile bağlarını korumalarına çok önem verdiklerini de dile getirdi.

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Görev süresi dolan T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’e yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, Türkiye AB ilişkilerini de değerlendirirken, üyeliğinde kararlı olduğunu da vurguladı. “Bu, biraz zaman zaman sallantılı olan türbülansa uğrayan bir yolculuk, ama biz bu noktada kararlıyız. Avrupa Birliği üyelik sürecindeki yolculuğumuza tüm engellemelere rağmen kararlı adımlarla devam edeceğiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik bir hedeftir. Bu çalışmalarımıza bu anlamda devam edeceğiz” dedi. Akif Çağatay Kılıç, terör faaliyetlerinin son bulduğu bir Suriye’nin oluşması için çalıştıklarını ve bu alandaki faaliyetlerini sürdüreceklerini de söyledi. “Komşu ülkelerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı, herkesin canını yakan terör faaliyetlerinin son bulduğu ve bölgesinde geleceğe katkıda bulunabilecek bir Suriye’nin oluşması için hep beraber çalışacağız. Bu, hepimiz için önemli” derken, Suriye’nin bugün geldiği noktada Türkiye’nin katkısı ve ortaya koymuş olduğu yakın çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, tüm dünyanın bir kere daha gördüğünü de vurguladı. Kılıç ayrıca STK temsilcileriyle gerçekleşen yemekli buluşmada katılımcıların sorularını da yanıtladı.

YASAYLA BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRDİK

Başdanışman Kılıç, “Almanya’da yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığa hak tanıyan yasayla beraber önemli bir döneme girdik. Ümit ediyoruz ki Almanya’da artık 60 yılı aşkın süredir bulunan Alman toplumunun ve Almanya’nın bugünkü duruma gelmesinde temel unsurlardan olan ve Türkiye’den buraya göç eden, emeğini bu ülkeye vermiş olan Türk toplumunun daha rahat yaşayacağı bir sosyal ortam gelecekte ortaya çıksın” ifadesini kullandı. İnsanların yaşadığı yerde kendi dini inancını istediği şekilde yaşaması ve korumasının önemine dikkati çeken Kılıç, “Bizim bu noktada ortaya koyduğumuz çalışmalar da tabii ki kültürümüzün, dilimizin, inancımızın en rahat şekilde yaşanmasıyla alakalı olan hürriyetin korunması, en önemli konuların başında geliyor” dedi.

Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüldüğünü kaydeden Kılıç, şöyle konuştu: “Bu hepimizi üzmekle beraber buna karşı olan mücadelemizi de kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü insanların inancı gereği herhangi bir şekilde ayrıma uğramaları, yabancı düşmanlığına uğramaları bizim insani değerlerimizi de İslami değerlerimizi de aykırıdır. Herkesin kendi temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu noktada da tüm muhataplarımızda bunun istişaresi içerisindeyiz.”