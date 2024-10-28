AB ülkelerinde elektrik fiyatları arttı

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AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024’ün ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkelerinde 2023’ün ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 28.3 Euro ödenirken, bu rakam 2024’ün ilk yarısında 28.9 Euro’ya yükseldi. Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler 39.5 Euro’yla Almanya, 37.4 Euro’yla İrlanda, 37,1 Euro’yla Danimarka, 33.8 Euro’yla Çekya, 33,5 Euro’yla Belçika ve 32.7 Euro’yla İtalya oldu. Elektrik fiyatlarının en düşük olduğu AB ülkeleri ise 10.9 Euro’yla Macaristan, 11.9 Euro’yla Bulgaristan ve 12.6 Euro’yla Malta olarak belirlendi.

DOĞAL GAZDA EN FAZLA ÖDEME İSVEÇ’TE

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11 Euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 11.9 Euro seviyesindeydi. AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 17.6 Euro’yla İsveç’te, 16.3 Euro’yla Hollanda’da, 13.8 Euro’yla Avusturya’da ve 12.7 Euro’yla İrlanda’da yapıldı. Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında 100 kilovatsaat doğal gaz için en düşük fiyat ise 2.8 Euro’yla ile Macaristan’da, 4.5 Euro’yla Hırvatistan’da ve 5.8 Euro’yla Romanya’da tespit edildi.