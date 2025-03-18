‘AB, Suriye’deki yeni yönetimle çalışılmakta hemfikir’

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Albares, Brüksel’de düzenlenen Suriye’ye Destek Konferansı sonrasında basına açıklama yaptı. “Suriye’de DEAŞ’ın olası yayılması elbette tüm Avrupalıları endişelendiren bir unsur” diyen Albares, “Suriye’deki boşlukta radikal dinci grupların bu ülkeyi yeni bir Afganistan’a dönüştürme fikrinin engellenmesi için Suriye’deki yeni yetkililerle birlikte çalışmamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Afganistan’da olanlar, Suriye için almamız gereken bir derstir” dedi. İspanyol bakan, Suriye halkı için kapsayıcı ve barışçıl bir geleceğe yönelik taahhüdün devam ettiğini ve bu nedenle İspanya’nın ve AB’nin bir bütün olarak Suriye’yi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

‘YENİ SURİYE’DE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ’

Albares, “Yeni Suriye’de şiddet kabul edilemez. Dinler arası veya azınlıkları etkileyen şiddet kesinlikle kabul edilemez. Dolayısıyla hem önceki rejimde hem de başlayan yeni dönemde bu şiddetin sorumluları ve suçluları eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve adalet karşısında hesap vermelidir” diye konuştu. Bakan Albares, İspanya hükümeti olarak Suriye halkına insani yardım için 9.5 milyon Euro’luk bir taahhütte bulunduklarını da kaydetti. Diğer yandan Albares, Arap Birliği’nin Gazze planına İspanya olarak destek verdiklerini yineleyerek, 14 Nisan’da Lüksemburg’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Filistin’den bir katılım olacağını hatırlattı.