AB şiparişte geç kaldı

YÜKSEK kalitede aşı üretiminin çok kolay olmadığını belirten BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Şahin, Avrupa’da beş ayrı tesiste kendi aşılarının üretildiğini, bu tesislere yenilerinin de ekleneceğini açıkladı. Prof. Şahin, yeteri kadar aşının kullanım onayı almadığı için kendilerinin üretimi artırarak açığı kapatmayı planladıklarını da söyledi. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerde şimdilik sadece BioNtech/Pfizer şirketlerinin aşısı onay aldı. Aşı, 27 Aralık’tan beri de kullanılıyor. Prof. Dr. Uğur Şahin, AB’nin aşı sipariş politikasını da eleştirdi. ABD’nin temmuz ayında sipariş verdiği için AB’nin iki katı olan 600 milyon doz aşıyı rezerve ettiğini belirten Şahin, AB’nin ancak kasım ayında sipariş verebildiğini söyledi. Şahin “AB’de karar diğer ülkeler kadar hızlı ve anlaşılır değildi. Çünkü üye ülkelerin ortak karar alması gerekiyordu. Bu da zaman kaybına yol açtı. Başka firmalardan da sipariş verebileceklerini hesapladılar. Ancak diğer firmalar daha onay alamadı. Ama sorun yok. Biz durumu kontrol altına aldık” dedi. ÖZLEM TÜRECİ DE ELEŞTİRDİ

Dr. Özlem Türeci ise AB’nin farklı aşıları kullanmayı düşündüğünü, aslında bu düşüncenin çok yanlış olmadığını kaydetti. Dr. Türeci, “Ama daha sonra anlaşıldı ki firmalar zamanında aşıyı teslim edemiyor. Tabi bu durumda sipariş için geç kalındı” sözleriyle AB üye ülkelerinin neden kendilerinden daha çok aşı dozu alamadığına açıklık getirdi.