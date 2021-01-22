AB seyahatleri kısıtlamak istiyor

AB içinde sınırlar açık alacak, ancak gerekli olmayan seyahatlere ek kısıtlamalar getirilecek. Mal dolaşımı serbest kalacak ve sınır bölgelerinde çalışanlar için bir seyahat kısıtlaması olmayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “İç pazarın işlemesi için sınırların açık kalması önemli. Öte yandan da gerekli olmayan seyahatlere karşı ek kısıtlayıcı önlemler gerektiğini biliyoruz” dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni seyahat kısıtlamaları kapsamında ilgili korona vakalarının çok yüksek ve yaygın olduğu bölgelerin ‘koyu kırmızı bölgeler’ kategorisine alınacağını, bu bölgelerden gelenlerden negatif test sonucu isteneceğini ve girişten sonra da hemen karantina şartı getirileceğini söyledi. Ursula von der Leyen, gerekli olmayan seyahatlerden acilen kaçınılmasının talep edileceğini vurguladı. Tüm Avrupa ülkeleri şimdi kırmızı kategoride.

AB liderleri ayrıca şu konularda uzlaşma sağladı;

* Sınırlar açık kalacak.

* Aşı kampanyası hızlandırılacak.

* Aşılar üye ülkelerin nüfusuna oranla dağıtılacak.

* Aşı olanlara ortak bir AB aşı karnesi düzenlenecek, ama onlara tam bir seyahat özgürlüğü gibi konularda imtiyazlı haklar başlangıçta söz konusu olmayacak.

* Yeni virüs türleri sıkı takip edilecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Almanya kadar virüs vakalarının yüksek olduğu bir ülke, bizde dükkânlar kapalıyken tüm dükkânları açarsa o zaman sorun yaşanır” demişti.