‘AB, salgının başında hatalar yaptı’

MACRON, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla düzenlediği ortak basın toplantısında, salgının yol açtığı krize karşı Avrupa ülkelerinin ortak bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. “Açık söylemek gerekiyor. Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı. Schengen Bölgesi içinde sınırların yönetimi konusunda milliyetçi tavırlar alan ülkeler oldu. Dolayısıyla çıkarmamız gereken dersler var” ifadesini kullanan Macron, Almanya, İsviçre ve Avusturya’nın yaklaşık 200 Fransız Kovid-19 hastasını hastanelerine kabul ettiğini söyledi. Macron, ülkesinin sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile koordinasyon halinde kapattığını ifade ederek, bazı ülkelerin komşu ülkelerine haber vermeden sınırları kapatmasının Avrupa’nın imajı için iyi olmadığını belirtti.

YENİDEN YAPILANMAYA 500 MİLYAR EURO

Almanya ile önceliklerinin sağlık sistemini korumak, ekonomiyi yeniden canlandırmak ve ekonomik egemenliği sağlamak olduğunu dile getiren Macron, Avrupa’nın sağlık sistemine önem vermesi ve bu konuda kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Macron, Avrupa’nın maske ve test konusunda ortak stok oluşturması, tıbbi malzemelerin siparişlerinde ortak hareket etmesi ve salgınlara karşı ilaç ve aşı konusunda koordinasyon içerisinde olması gerektiğini ifade etti. Almanya ile ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar Euro’luk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını ifade eden Macron, fonun salgından en çok zarar gören sektörlere yönlendirileceğini belirtti.

‘KARANTİNA UYGULANACAK’

Macron, “Almanya ve Fransa arasında yapılan anlaşma 27 ülkenin onayı olduğu anlamına gelmez. Almanya ve Fransa anlaşma yapmadan 27 ülke ile anlaşma sağlayamayacağını biliyorum. Bazı üye ülkeler virüsle mücadele etmek amacıyla alınan sıkı önlemleri, hukuk devletine aykırı davranmak için araç olarak kullandılar” değerlendirmesinde bulundu. AB ülkelerinin kararlarını koordinasyon içinde alması gerektiğini belirten Macron, Kovid-19’a ilişkin İspanya ve İtalya’nın aldığı kararlara tepki göstererek, “İspanya (yurt dışından gelenlere) karantina uygulayacak. Biz de aynısı yapacağız” dedi.