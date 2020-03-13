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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

AB personelleri evden çalışacak

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AB personelleri evden çalışacak
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Avrupa Birliği’nin (AB) tüm AB kurumlarının çalışanlarına yönelik yeni tedbirler aldığı bildirildi.

AB çalışanlarının çocuklarının okuduğu ‘Avrupa okullarının’ korona salgını nedeniyle kapatılma kararının açıklanmasının ardından memurlarının da uzaktan çalışma yapmalarını istediği bildirildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre, AB kurumlarında 6 kişinin koronavirüs taşıdığı hatırlatılırken AB çalışanlarının seyahatlerini azaltmak için de önlemler alındığı söylendi. Aile üyelerine bakmak zorunda olanlar için bakımevleri bulunan AB kurumlarında hali hazırda toplamda, 9 bin kişi tele-çalışma yapıyordu. Haberlerin dayandırıldığı iç duyuruda, “Alınan yeni tedbirlere göre bundan sonra, kurumlarda fiziki varlığı gerekli olmayan tüm personel evlerinden çalışma yapmak zorunda olacak. Kritik işlevleri yerine getirenler için tedbirler alınacak ancak işe gitmeleri gerekecek. Kurumların devamlılığını sağlamak için iki ayrı program oluşturulacak” denildiği bildirildi.

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