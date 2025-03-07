AB olmadan olmaz

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Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel’de düzenlenen olağanüstü AB Liderleri Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın, savaşın sona erdirilmesi için yapılacak barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda girmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, şöyle konuştu: “Ukrayna’da barışa güç yoluyla ulaşılması (ABD Başkanı Donald) Trump’ın da çıkarına. (Trump) Bunu başarmak istiyorsa, bu ancak AB ve üye ülkelerin desteğiyle mümkün olur. Çünkü ön koşulların karşılanması gerekir. Örneğin, Ukrayna’nın 2025 yılına kadar ekonomik olarak hayatta kalmasını sağlayanlar bizdik. Şimdi Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapan ve Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu askeri yetenekleri sağlayanlar biziz. Ukrayna’daki enerji sisteminin kış boyunca hayatta kalmasını sağlayan da biziz. Enerji sistemine 1.8 gigavat enerji sağladık. Bu da kışı atlatmayı mümkün kıldı. Avrupa’nın desteğinin güç yoluyla barışa ulaşmak için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Bu herkesin çıkarınadır.”

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UKRAYNA’YA DESTEKLERİNİ YİNELEDİLER

Costa ise Ukrayna’nın her alanda desteklenmesi kararına Macaristan’ın karşı çıkmasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: “26 ülke, barışa giden yolun Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmaktan geçtiğine inanıyor. Macaristan kendini bu fikir birliğinden soyutladı. İzole bir ülke bölünme anlamına gelmez. 26 ülke, savaşın başladığı ilk günden beri yaptığımız gibi Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek için ortak bir arzuyla birleşti ve birleşmeye de devam edecek.”

AB Konseyi Başkanı Costa, Birliğe üye ülkelerin liderlerini ABD’deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna’daki savaş ve Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili yaklaşımından doğan endişeleri tartışmak üzere olağanüstü zirvede bir araya getirdi. Trump’ın Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından düzenlenen zirvede, güvenlik ve savunmadaki yol arayışında AB’ye yeni bir harita çizmek için atılacak adımlar görüşüldü.

Avrupalı liderler, Washington-Kiev hattındaki gerilimin ardından Ukrayna’ya desteklerini yinelerken, Trump’ın da istediği üzere kıtanın savunmasında asli sorumluluğu üstlenmeye istekli oldukları mesajını verdi.