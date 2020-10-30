AB liderleriyle 3 saat görüştü: Sınırlar kapanıyor mu?

KATI kuralları pazartesiden itibaren uygulayacak olan Almanya, ülkelerle sınırların kapatılmasını istemiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkeleriyle sınır kapılarının kapatılmaması için Avrupa Birliği (AB) devlet başkanlarıyla görüştü. Merkel, üç saati aşkın süren video görüntülü konferansta AB ülkelerinin bir biriyle koordineli olarak salgına karşı mücadele etmesini önerdi.

İŞLEYEN BİR EKONOMİK DÖNGÜ VAR

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında “Özellikle Avrupa’nın ortasında bir ülke olarak Almanya için sınırların açık kalması önemli. İşleyen bir ekonomik döngü var. Salgına karşı birlikte savaşabiliriz” sözlerine yer verdi. Avrupa’da ilkbahar aylarında ilk salgın dalgası yaşandığında çok sayıda AB ülkesi komşularıyla hiçbir anlaşama yapmadan sınırlarını kapattı. Danimarka hükümeti, vakaların hızla arttığı Almanya’dan gelenlerin geçerli bir sebebi yoksa girişlere bir haftadan beri izin vermiyor.

CADILAR BAYRAMI KUTLANAMIYOR

Korona salgını nedeniyle birçok gelenek de sekteye uğradı. Ekim ayının sonunda her yıl çocukların kapı kapı dolaşarak şeker ve çikolata topladığı cadılar bayramı bu yıl birçok kentte kutlanamıyor. Polisten yapılan çağrıda, büyük üzüntü yaratmasına rağmen çocukların salgın nedeniyle bu yıl şeker toplamaktan vazgeçmesi istendi. Polis çağrısında ailelere seslenerek, insanların kapılarını açmamasına çocukların saygı göstermesi gerektiğini açıklamalarını da istedi. Berlin’de ise polis cadılar bayramının evde aile içinde kutlanmasını önerdi.

GÜNLÜK VAKA 20 BİNE YAKLAŞTI

Almanya’da son bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısı 18 bin 681’i buldu. Bu yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. İlk vaka tespitinden bugüne toplam koronavirüse yakalananların sayısı ise 499 bin 694’e yükseldi. Korona vakalarını izleyen Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde ölenlerin sayısını 77 olarak duyurdu. Böylece korona salgınından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bin 349’a ulaştı.