AB Komisyonu’ndan cevap geldi: ‘Dizel...’

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ALMANYA Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup yazarak, böyle bir düzenlemeyle sadece Almanya’da Euro-5 ve Euro-6 mazot tüketimli 8 milyondan fazla aracın trafikten menedileceğini, bu durumda milyonlarca insanın güç durumda kalacağını hatırlattı ve bundan vazgeçilmesi uyarısı yaptı. Wissing’in mektubuna Brüksel’den yanıt geldi. AB İç Piyasalar Komiseri Thierry Breton imzasıyla yazılı olarak verilen yanıtta, AB Komisyonu’nun kararının geri yönelik olmadığının altı çizildi.

SON KARAR ADALET DİVANI’NIN

AB’nin emisyon salınımıyla ilgili düzenlemelerinin, 2035 yılından itibaren yeni araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesini içerdiği hatırlatılırken, “AB Komisyonu’nun daha önceki yıllarda otomobil satın alan yurttaşların herhangi bir şekilde mağdur edilmesi niyeti yoktur” denildi. Şu anda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Euro-5 ve Euro-6 tüketen mazotlu araçların trafikten menedilmesinin gündemde olmadığı vurgulandı. AB Komisyonu’ndan gelen bu yanıta rağmen Almanya Ulaştırma Bakanlığı’nda tedirginliğin devam ettiği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, AB Komisyonu geriye dönük bir karar vermeyi planlamasa da bu konuda en son kararı Avrupa Adalet Divanı’nın vereceğini hatırlatarak, bu konuya şimdiden açıklık getirilmesi istendi.