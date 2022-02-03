AB Komisyonu’ndan 1.7 milyar euro yardıma onay

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AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, havaalanlarının, salgın nedeniyle mevcut seyahat kısıtlamalarından sert bir şekilde etkilendiğini belirtirken, yardımın, BER’in koronavirüs krizi nedeniyle kaybedeceği hesaplanan kayıplara tekabül ettiğini ifade etti. Vestager, “Bu önlemle Almanya, Berlin Brandenburg Havalimanı’nın öz kaynak konumunu güçlendirmeye yardımcı olacak ve şirketi pandeminin ekonomik etkisini atlatma konusunda destekleyecek” dedi. Ancak komisyon, yardımın onaylanmasını belirli koşullara bağladı. Buna göre havaalanı şirketi alınan yardım hakkında bilgi paylaşacak, yardımın ekoloji ve dijitalleşme açısından federal hükümetin hedefleriyle örtünüp örtüşmediğini göstermek zorunda olacak. Ayrıca, alınan yardımı fiyatlara indirim olarak yansıtıp diğer havalimanlarına karşı rekabet avantajı elde edemeyecek.

Alınan kararı değerlendiren BER Havaalanı Genel Müdürü Aletta von Massenbach, AB Komisyonu’nun kendilerine perspektif sunduğunu belirterek, “Şimdi tekrar rayına oturabilir ve orta vadede koronavirüs krizinden önceki hava trafiği seviyesine ulaşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Berlin ve Brandenburg eyaletleri ile federal hükümet, 2026 yılına kadar devlete ait havalimanı şirketine kısmi borç indirimi şeklinde toplam 2.41 milyar euro ile desteklemeyi hedefliyor. AB Komisyonu’na göre, yalnızca 1.7 milyar euro, salgının tetiklediği finansal gereksinimlerden kaynaklanıyor. Ancak yardımın nasıl olacağı konusunda açıklama yapılmadı.