AB Komisyonu Lufthansa’yı yeniden soruşturacak!

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AVRUPA Mahkemesi (EuG) yaklaşık bir yıl önce verdiği bir kararda Brüksel’in Alman devletinin milyarlarca Euro değerindeki Lufthansa yardımını onaylamaması gerektiğini belirtmişti. Lüksemburg’daki yargıçlar, AB Komisyonu’nun yaklaşık 6 milyar Euro tutarındaki yardıma izin vermemesi gerektiğine hükmetti. Kararda AB yetkili makamının kararında çeşitli hatalar yaptığı belirtildi. Mahkeme bu nedenle komisyonun iznini, hükümsüz ve geçersiz ilan etti. Davayı Lufthansa’nın rakipleri Ryanair ve Condor açmıştı. Mahkeme Lufthansa davasında, rekabet kurulunun, şirketin kredi alabilmek için yeterli teminata sahip olup olmadığını daha yakından incelemesi gerektiğini kaydetti. Mahkeme ayrıca Lufthansa’nın bazı havaalanlarındaki pazar gücünün düşük hesaplanmış olmasını da eleştirdi.

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HOLLANDA VE FRANSA ÖRNEĞİ

Komisyon şimdi kararını yeniden inceleyecek ve Lufthansa’nın Viyana ve Düsseldorf havalimanlarındaki pazar gücünü özellikle dikkate alacak. Ancak yetkili makam, bir soruşturmanın başlatılmış olmasının henüz soruşturmanın sonucu hakkında bir şey söylemediğini vurguladı. Farklı bir soruşturma sonucunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği sorusu şimdilik açık. Ek faiz talepleri ya da kontrol edilen havaalanlarında kalkış ve iniş haklarının (slotlar) teslim edilmesi gibi yeni koşulların dayatılabileceği belirtiliyor. Benzer kararlarla Hollanda ve Fransa’nın kendilerine bağlı KLM ve Air France havayollarına sağladıkları devlet yardımları da hukuka aykırı bulunmuştu. Komisyonun Lufthansa’da olduğu gibi bu kararlara ilişkin yeni bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil. Tüm havayolları ilgili kararlara karşı temyiz başvurusunda bulundu.