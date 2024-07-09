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AB Komisyonu Lufthansa’yı yeniden soruşturacak!

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#AB Komisyonu#Lufthansa#AVRUPADAN HABERLER
AB Komisyonu Lufthansa’yı yeniden soruşturacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 10:56

Avrupa Birliği Komisyonu, Alman devletinin Lufthansa’ya yönelik koronavirüs yardımına ilişkin soruşturmayı yeniden açacak. AB Komisyonu, pandemi sırasında verilen milyarlarca dolarlık yardımın Avrupa devlet yardımı kurallarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyor.

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AVRUPA Mahkemesi (EuG) yaklaşık bir yıl önce verdiği bir kararda Brüksel’in Alman devletinin milyarlarca Euro değerindeki Lufthansa yardımını onaylamaması gerektiğini belirtmişti. Lüksemburg’daki yargıçlar, AB Komisyonu’nun yaklaşık 6 milyar Euro tutarındaki yardıma izin vermemesi gerektiğine hükmetti. Kararda AB yetkili makamının kararında çeşitli hatalar yaptığı belirtildi. Mahkeme bu nedenle komisyonun iznini, hükümsüz ve geçersiz ilan etti. Davayı Lufthansa’nın rakipleri Ryanair ve Condor açmıştı. Mahkeme Lufthansa davasında, rekabet kurulunun, şirketin kredi alabilmek için yeterli teminata sahip olup olmadığını daha yakından incelemesi gerektiğini kaydetti. Mahkeme ayrıca Lufthansa’nın bazı havaalanlarındaki pazar gücünün düşük hesaplanmış olmasını da eleştirdi.

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HOLLANDA VE FRANSA ÖRNEĞİ
Komisyon şimdi kararını yeniden inceleyecek ve Lufthansa’nın Viyana ve Düsseldorf havalimanlarındaki pazar gücünü özellikle dikkate alacak. Ancak yetkili makam, bir soruşturmanın başlatılmış olmasının henüz soruşturmanın sonucu hakkında bir şey söylemediğini vurguladı. Farklı bir soruşturma sonucunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği sorusu şimdilik açık. Ek faiz talepleri ya da kontrol edilen havaalanlarında kalkış ve iniş haklarının (slotlar) teslim edilmesi gibi yeni koşulların dayatılabileceği belirtiliyor. Benzer kararlarla Hollanda ve Fransa’nın kendilerine bağlı KLM ve Air France havayollarına sağladıkları devlet yardımları da hukuka aykırı bulunmuştu. Komisyonun Lufthansa’da olduğu gibi bu kararlara ilişkin yeni bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı henüz belli değil. Tüm havayolları ilgili kararlara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

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#AB Komisyonu#Lufthansa#AVRUPADAN HABERLER

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