AB Komisyonu Başkanı karantinada
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdiğini bildirdi.
Von der Leyen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarın (salı) sabaha kadar izole ediyorum” dedi. Komisyon Başkanı von der Leyen’in geçen hafta görüştüğü bir kişinin testinin sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya girdiği belirtildi. Söz konusu kişinin test sonucunu pazar günü öğrendiği ortaya çıktı. Perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkan Von der Leyen, bugün yeniden test yaptırdı.
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