AB karşıtı aşırı sağcılar birleşti

FRANSA’da adı ‘Ulusal Cephe’ (FN) olan ‘Ulusal Birlik’in yeniden Genel Başkanı seçilen Marine Le Pen öncülüğünde Avrupalı sağcılar ve aşırı sağcılar, birlikte hareket etmek için hazırladıkları ‘Ortak Açıklama’yı imzaladılar.

İmza atanlar arasında Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Lideri Herbert Kickl, İtalyan Lega Partisi Lideri Matteo Salvini, Macaristan’da iktidar partisi Fidesz Lideri Başbakan Viktor Orban, Polonya Hak ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, İspanya’daki Vox’un Genel Başkanı Santiago Abascal ve İtalyan ‘yeni faşistler’ ‘İtalya’lı Kardeşler’in lideri Giorgia Meloni vardı.

Belçika’daki ırkçı Flaman Vlaams Belang, Danimarka Halk Partisi, Finlandiya’daki aşırı milliyetçi Gerçek Finliler, Romanya’daki Hıristiyan Demokrat Parti (PNT-CD), Bulgaristan’daki Bulgar Ulusal Hareketi (VMRO), Yunanistan’daki Helen Çözümü (Elliniki Lysi-EL), Hollanda’daki Ja21 de ‘Ortak Açıklama’ya imza koydu.

Daha önceki dönemlerde Avrupalı aşırı sağcılarla iş birliği yapan ve ortaklaşa düzenlenen etkinliklerde yer alan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise henüz imza atmaya yanaşmadı.

*

Avrupalı sağcıların ve aşırı sağcıların hedefi kendilerine göre ‘Avrupa’yı yenilemek’.

Ama şimdiye kadar izledikleri ve savundukları politikaya bakıldığında hedefin ‘AB’yi dağıtmak’ olduğu çok açık bir biçimde görülmektedir.

Nitekim Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa’daki bazı gazetelerde tam sayfa yayınlanan ilanlarına bakıldığında da hedefin ne olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan, insan haklarını ihlal eden, kadınlı-erkekli eşcinsellere (LGBT) adeta savaş açan Viktor Orban’ın en üstte Macaristan bayrağı, altında “Macaristan hükümeti. Avrupa Birliği’nin geleceği üzerine Macaristan’ın önerileri” başlıklı tam sayfa ilanını Fransız Le Figaro, İspanyol ABC, Çek Cumhuriyeti’nde en yüksek tirajlı Mlada fronta Dnes ve Danimarka’da Jyllands-Posten gazeteleri yayımladı.

Almanya’da da en yüksek tirajlı Bild gazetesi.

Hem de ‘içeriğiyle hemfikir olmasa da düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı’yı gerekçe göstererek.

Orban’ın ilanındaki önerilerin ilk sırasında “Kimse kendisine yetki vermediği halde, Brüksel bir süper devlet inşa ediyor. Biz Avrupa İmparatorluğu’na hayır diyoruz” söylemi yer aldı.

“Kararları hükümetler dışı organizasyonlar değil, seçilmiş politikacılar vermelidir. Hukuk devletinin başka yerlere kaydırılmasına hayır diyoruz” denildi.

“Avrupa’nın uyum gücü ortak ekonomik başarılarla gelir. Biz birlikte herkesin kendi olduğundan daha başarılı olamazsak, bu AB’nin sonu olur” denildi.

“Avrupa demokrasisini yeniden inşa etmeliyiz. Avrupa Parlamentosu bir çıkmaz sokak olduğunu kanıtladı: Yalnız kendi ideolojik ve kurumsal çıkarlarını temsil ediyor. Ulusal parlamentoların rolünün güçlendirilmesi gerekiyor” denildi.

Viktor Orban imzalı ilanlarda, “Sırbistan üye devlet olarak Avrupa Birliği’ne alınmalı” içerikli ‘emir’ de yer aldı.

*

Tabii Viktor Orban, AB’den aldığı paraları bastırıp bu ilanları yayımlattı.

Ama her şeyin para olmadığını, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygının paradan çok daha önemli olduğunu savunan bazı gazeteler ve yöneticileri Viktor Orban’ın ilanlarını yayınlamayı reddettiler.

Belçika’da yayınlanan De Standart gazetesi Orban’ın ilanı yerine savaş açtığı LGBT haklarının simgesi gökkuşağı renkli ilanı bastı.

Belçika gazetelerinden La Libre Belgique ve De Morgen de Orban’ın paralı ilanını basmayı reddetti.

The Times of Malta da.

İsveç’teki Dagens Nyheter Gazetesi de öyle.

Daha başka Avrupa ülkelerinde başka gazeteler de.

Avrupa’da aşırı sağcıların başını çeken Viktor Orban’a özgür basın tam bir ‘özgürlük dersi’ verdi.

Bu aynı zamanda Avrupa Birliği’ni parçalamak için bütünleşen Avrupalı sağcılar ve aşırı sağcılara da verilen bir dersti.