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HABERLERAvrupa Haberleri

AB, ikinci asıların geçerlilik süresini 9 ay olarak belirledi

#PCR #Didier Reynders#AVRUPADAN HABERLER
AB, ikinci asıların geçerlilik süresini 9 ay olarak belirledi

Avrupa Birliği (AB), özellikle seyahat edecekleri etkileyecek olan önemli bir karar aldı ve koronavirüs salgını kapsamında ikinci aşıların geçerlilik süresini 9 ay olarak belirledi.

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Buna göre, ikinci aşısının üzerinden 9 ay geçenler üçüncü aşı yaptırmaması durumunda sınır kapılarında aşısız sayılacak ve PCR test ibraz etmesi istenecek. Bazı durumlarda ise kişilerin karantinaya girmesi gerekecek. AB Adalet Komiseri Didier Reynders, alınan kararın aşının azalan koruma özelliğine dikkati çektiğini ve hatırlatıcı aşının önemini vurguladığını belirtti. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yönetmelikte yapılan değişiklikle AB ülkelerinden farklı uygulamaların bir harmoni içinde düzenlendiği belirtildi. Ancak her ülke gastronomi veya kültürel etkinlikler için aşının koruyucu özelliğinin ne kadar devam ettiğine kendisi karar verecek. AB, üye ülkelere konuyla ilgili değişikliği yasal olarak uygulama tavsiyesinde bulundu.

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#PCR #Didier Reynders#AVRUPADAN HABERLER

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