‘AB, Gürcistan halkının yanında’

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Gürcistan’da devam eden AB yanlısı protestolar kapsamında, başkent Tiflis’in çıkış yolunu kapatmaya çalışan göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede gözaltılar yaşandı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkesinin AB’ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini askıya alması üzerine 28 Kasım 2024’te başlayan gösteriler devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas süren protestolarda, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik sert baskının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Kallas, “Gürcistan, aday bir ülkeden beklenen her türlü beklentinin gerisinde kalmaktadır. AB, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde Gürcistan halkının yanındadır” dedi.