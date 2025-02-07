AB güçlüdür, Trump da bunu anlayacak

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Merz, Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada başbakan olması halinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ve Musk’ın seçimlere müdahale girişimini konuşacağını belirtti. Merz, “Benim de bu konuda net bir fikrim var ve bunu onunla paylaşacağım. Trump’a yakın birinin Almanya’daki seçimlerde bu kadar doğrudan etki sahibi olmaya çalışmasının doğru olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Trump’la yapılacak herhangi bir toplantının öncesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunulacağını vurgulayan Merz, “Donald Trump ile görüşmeden önce Avrupa Birliği’nin devlet başkanları ve liderleriyle konuşmak istiyorum. Avrupa’nın açık ve ortak bir duruşunun olması gerekiyor” görüşünü paylaştı.

‘TİCARET SAVAŞI İSTEMİYORUM’

Merz, ABD ile AB arasında ticaret savaşından yana olmadığını belirterek, “Siyasi nedenlerle uygulanan tarifeleri kabul etmeyeceğiz. Trump bunu yaparsa, Avrupa’dan bir cevap alması gerekiyor. Ticaret savaşı istemiyorum ancak gerekirse karşılıklı gümrük vergileriyle kendimizi savunacağız. Trump’la eşit şartlarda konuşmalıyız. Avrupa güçlüdür, ABD başkanı da bunu anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Amerikalı iş insanı Elon Musk, Almanya ve İngiltere’nin iç siyasetine yönelik yorumlar yapmıştı. Musk, aşırı sağcı AfD’yi överek “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD’yi destekleyerek partiyi “Almanya için son umut kıvılcımı” olarak nitelendirmişti.