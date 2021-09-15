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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

AB genelinde işsizlik sigortası istiyor

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AB genelinde işsizlik sigortası istiyor

Almanya’da seçimlere iki hafta kala SPD’nin seçim programının detaylar belli olmaya başladı. SPD’nin, AB ülkeleri genelinde işsizlik parası hayata geçirmek istediği belirtildi.

BÜYÜK koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev alan Olaf Scholz’un, 2018’de gündem getirdiği AB çapında işsizlik sigortasını seçim programına dahil ettiği kaydedildi. 2018’de gelen öneriye ise Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier karşı çıkmıştı. Öneriye göre; AB ülkeleri ortak bir havuzda toplanacak sigortadan işsizlik parası ödeyecek. Bild gazetesi, özellikle işsizliğin yaklaşık yüzde 16 ile yüksek olduğu Yunanistan ve İspanya’nın bundan yararlanacağını yazdı. Ancak 2018’de gündeme gelen öneriye Avusturya ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da karşı olduğu açıklamıştı. AB genelindeki işsizlik sigortasının hayata geçebilmesi için AB sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi gerektiği ifade edildi.

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