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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.05.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

AB dönem başkanlığında hedef koronayı yenmek

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AB dönem başkanlığında hedef koronayı yenmek
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Almanya 1 Temmuz’dan itibaren AB Dönem Başkanlığını devralmaya hazırlanıyor. Hükümet sözcüsü ağırlığın korona krizini yenmek olacağını söyledi.

BAŞBAKAN Angela Merkel bugün Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve başbakanlık Müsteşarı Helge Braun’la birlikte Avrupa Parlamentosu üst düzey temsilcileriyle telekonferansla görüştü. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın AB dönem başkanlığında siyasi ağırlığı korona kriziyle mücadeleye vereceğini söyledi. Seibert korona krizi yanında siyasi ağırlık verecekleri konuları şöyle sıraladı: AB’den ayrılan İngiltere ile ilişkiler, iklimin korunması ve Avrupa iltica sistemi. Telekonferansta korona krizi yanında Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırılması, AB bütçesi, dijitalleşme ve Avrupa’nın dünyadaki rolünün ele alındığı belirtildi.

 

 

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