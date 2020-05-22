‘AB, dişsiz aslan gibi seyretmesin!’

FEDERAL Orta Ölçekli Şirketler Birliği Başkanı Mario Ohoven, “Korona krizi nedeniyle büyük ölçekli iş yerleri büyük ölçüde iflas tehlikesi altında. Bu nedenle krizdeki şirketlerin yatırımcılar tarafından alınmasını önleyelim, çünkü burada hızlı kâr amacı yatıyor” dedi. Çinli yatırımcıların korona kriziyle zor durumdaki orta ölçekli firmaları yok pahasına satın almaya çalıştığına işaret eden Ohoven, Alman hükümetini hiç zaman kaybetmeden harekete geçmeye çağırdı. Ohoven, orta ölçekli iş yerleri ve çalışanlarının Çinli ucuz pazar avcılarına satılmasını AB’nin dişsiz aslan gibi seyretmemesini istedi.