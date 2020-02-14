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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

‘AB çevresinde çok çatışma var, bu yüzden...’

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‘AB çevresinde çok çatışma var, bu yüzden...’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ve Avrupa’da yeni bir mülteci krizine karşı uyarıda bulundu.

SEEHOFER, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) etrafındaki ülkelerde insanların yerlerinden kaçmasına yol açacak çok sayıda çatışmanın yaşandığını, bundan dolayı AB’nin dış sınırlarında göç baskısının çok yüksek olduğunu ifade etti. Avrupa’da 2015’te yaşanan mülteci krizine işaret eden Seehofer, “AB’nin dış sınırlarındaki devletlere göçün üstesinden gelmelerine yardımcı olamazsak ikinci 2015 yılını yaşarız” dedi. AB’nin mülteci politikasında ilerleme sağlanamamasını eleştiren Seehofer, “Son yıllarda bu konudaki durgunluğa son vermek zorundayız” ifadesini kullandı.
Seehofer, AB Komisyonu ile ortak bir iltica sistemine ilişkin görüşmeler yapıldığını, bu konuda ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini bildirdi.

 

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