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AB çapında dördüncü aşı tavsiyesi!

#Avrupa Birliği Komisyonu#Dördüncü Aşı#AVRUPADAN HABERLER
AB çapında dördüncü aşı tavsiyesi

Avrupa Birliği Komisyonu, artan enfeksiyon sayıları karşısında, AB çapında dördüncü aşı tavsiyesi yapmayı planlıyor. Aşı zorunluluğundan yana olan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise Almanya’da 60 yaş üstündekilerin dördüncü aşısını yaptırmasını tavsiye etti.

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BAKAN Lauterbach, AB Komisyonu’nun, uzmanların tavsiyesi doğrultusunda en kısa zamanda dördüncü aşı tavsiyesinde bulunacağını açıkladı. AB Sağlık Bakanlarıyla bir araya gelen Lauterbach, Komisyon’un, üye ülkelerdeki aşı kampanyası stratejilerini ortak bir paydada buluşturacağını ve bu yöndeki teklifin sağlık bakanları tarafından kabul gördüğünü söyledi. İsrail’deki araştırmalara da değinen Lauterbach, dördüncü aşısını yaptıran 60 yaş üstündekilerin yüzde 80 oranında korunma sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

70 YAŞ ÜZERİNE TAVSİYE ETTİ
Avrupa’da koronavirüs tehdidinin henüz son bulmadığını kaydeden Lauterbach, “Ne yazık ki ölüm oranları da hâlâ çok yüksek” dedi. Son dönemlerde dikkatlerin savaşa çevrildiğini ifade eden Lauterbach, salgının etkisinin insanların hissettiklerinden çok daha güçlü olduğunu vurguladı. Almanya Daimi Asi Komisyonu (STIKO) ise Almanya’da dördüncü aşıyı şimdilik 70 yaş üstündekilere tavsiye etti. STIKO, özellikle yaşlı ve hasta bakım yurtlarında kalanların ve kronik hastalığı bulunanların dördüncü aşılarını yaptırmalarının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.

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#Avrupa Birliği Komisyonu#Dördüncü Aşı#AVRUPADAN HABERLER

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