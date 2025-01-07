AB, bu canlı yayını takip edecek

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AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, aşırı sağcı AfD’yi öven sosyal medya platformu X’in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk hakkındaki soruları yanıtladı. Musk’ın 9 Ocak’ta X’te yapılması planlanan canlı yayının takip edileceğini belirten Regnier, canlı yayının seçim bütünlüğü açısından risk oluşturacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve DSA kurallarının ihlal edilip edilmediğinin inceleneceğini söyledi. Aralık 2023’te X’in DSA kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle açılan soruşturmanın devam ettiğini anımsatan Regnier, canlı yayının içeriğinde herhangi bir kural ihlali olduğunda bunun da süregelen soruşturmaya dahil edileceğini ifade etti. Yayının yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Regnier, “DSA’daki hiçbir şey bir platform sahibinin ya da herhangi birinin canlı yayına ev sahipliği yapmasını ve kişisel görüşlerini ifade etmesini yasaklamamaktadır” diye konuştu.

Regnier ayrıca, AB Komisyonunun, Alman Dijital Hizmetler Koordinatörü ve X dahil küresel çevrim içi platformlarla ülkede 23 Şubat’ta düzenlenecek erken genel seçimler öncesinde risklerin değerlendirilmesi için 24 Ocak’ta yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

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AVRUPA’DAN MUSK’A TEPKİLER

Musk, X’te yaptığı paylaşımında aşırı sağcı AfD’yi överek “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” ifadesini kullanmıştı. Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD’yi destekleyerek partiyi “Almanya için son umut kıvılcımı” olarak nitelendirmişti. Musk’ın bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa’da tepki çekmişti. Musk, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e de hakaret etmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk’ı eleştirerek Almanya’da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin ‘karar veremeyeceğini’ söylemişti. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ise Musk’ın, AfD’yi destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Musk’u seçimlere müdahale etmekle suçlarken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Amerikalı iş insanını ‘yalan ve yanlış bilgi yaymakla’ eleştirmişti.

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‘ENDİŞE VERİCİ BULUYORUM’

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Musk’ı eleştirdi. Stoere, “Sosyal medyaya çok büyük erişim sağlayabilen ve devasa ekonomik kaynakları olan bir kişinin başka ülkelerin içişlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum” dedi. Müttefikler arasındaki ilişkilerin bu şekilde olmaması gerektiğini kaydeden Stoere, Musk’ın ülkesi hakkında yorumda bulunması halinde Norveçli siyasetçilerin sağduyulu davranarak münakaşadan uzak durmasını temenni etti.