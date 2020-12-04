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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

AB, aşıya onay için yavaş davranıyor

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AB, aşıya onay için yavaş davranıyor
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Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, aşı deneyleriyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin AB’ye sunulmuş olmasına rağmen henüz onay verilmemesini zaman kaybı olarak niteledi. Reinhardt, “Aşı onayında AB yavaş hareket ediyor” dedi.

ALMANYA’da günlük Kovid-19 vakaları yenden artışa geçti. Son 24 saatte 23 bin 449 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 130 bin 238 oldu. Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400’ün altına düşmüyor. Son 24 saatte gün içinde virüs kaynaklı 432 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da ölenlerin sayısı 18 bin 34’e yükseldi.
Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, aşı onayının bir an evvel çıkmasını istedi. Koronavirüse karşı aşı onayında AB’nin yavaş hareket ettiğini belirten Reinhardt, AB makamlarındaki aşı incelemesinin dört hafta sürmesinin çok şaşırtıcı olduğunu belirtti. Aşı deneyleriyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin AB’ye sunulmuş olmasına rağmen izin çıkmamış olmasını zaman kaybı olarak niteleyen Reinhardt, aşı onayında incelenmesi gereken tek şeyin sadece bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek olduğuna işaret etti. Aşının yan etkilerini görmenin uzun zaman alacağını belirten Reinhardt, salgın sonuçlarıyla yan etki riskinin tartılarak karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

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