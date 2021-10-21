AB, acil müdahale gücü için kolları sıvadı

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BEŞ üye ülke tarafından kaleme alınan öneride, mevcut AB muharebe birliklerinin güçlendirilmesi ve bu güçlere krizler sırasında hızla harekete geçerek müdahale edebilme yetkinliğinin kazandırılması öngörülüyor. Bu müdahale gücü için hem uzay ve siber yetkinliklerin hem de yeterli düzeyde hava taşımacılığı kapasitesinin hazır bulundurulması isteniyor. Öneri metinde, “Afganistan’daki son gelişmeler, AB’nin çevik ve hızlı harekete geçme kabiliyetine sahip olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi” denildi. Bu bağlamda askeri birliklerin hazır bulundurulması, yetkinliklerinin iyileştirilmesi gibi önerilerin sıralandığı metinde, AB üye ülkeleri arasındaki iş birliği formatlarının da daha etkin kullanılması gerektiği vurgulandı. Müdahale gücünün büyüklüğü konusunda somut ifadelerin yer almadığı öneride kara birliklerinin bir tugay kadar olması gerektiği belirtildi. Bu da yaklaşık 5 bin askere tekabül edebilir.

2022’NİN BAŞINDA KARARA BAĞLANABİLİR

AB’nin mevcut muharebe güçleri, yaklaşık 1500 askerin yer aldığı iki birlikten oluşuyor. Bu görevi, dönüşümlü olarak, 6 ay süreyle üye ülkeler üstleniyor. Ancak halihazırda bu güçlere asker tahsis edilmesinde dahi güçlükler yaşanıyor, ayrıca bu güç bugüne kadar hiçbir operasyon gerçekleştirmedi. AB’nin askeri kriz yönetimi yetkinliğini artırması hedeflenen yeni önerinin önümüzdeki senenin başında ele alınarak karara bağlanması bekleniyor. Bu yolla ABD’ye askeri bağımlılığın da azaltılması hedefleniyor. Bu yeni girişimle AB’nin, ABD tarafından Kabil Havalimanı’ndan yapılan tahliye operasyonuna benzer misyonları üstlenebilecek nitelikte bir müdahale gücüne sahip olması hedefleniyor. ABD, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi üzerine, ağustos ayı ortasında Kabil Havalimanı’ndan tahliyeleri, 6 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonla sağlamıştı.