AB, 6 yapay zekâ fabrikası daha kuruyor

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Avrupa’da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB’de inovasyona katkı sağlamak üzere yapay zekâ fabrikaları kurulacak 6 yeni yerin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada, “Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Polonya ve Slovenya, yaklaşık 485 milyon Euro’luk ulusal ve AB yatırımıyla desteklenen yeni yapay zekâ fabrikalarına ev sahipliği yapacak” ifadesi kullanıldı. Yapay zekâ fabrikalarının, bu alandaki girişimler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere ayrıcalıklı erişim sunacağı kaydedilen açıklamada, fabrikaların yapay zekâ alanında büyümeyi ve etkili ölçeklendirmeyi teşvik edeceği belirtildi.

Açıklamada, Euro HPC’nin aralık ayında ilk yapay zekâ fabrikaları için Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç olmak üzere 7 yer seçtiği ifade edilerek, ilave 6 yapay zekâ fabrikasının gelecek yıl konuşlandırılmasının planlandığı, bunların Avrupa genelinde yapay zekâ alanında birbirine bağlı bir ağı ortaya çıkaracağı kaydedildi.